Усик - Гассієв: ставки букмекерів на бій за титул абсолютного чемпіона світу

Світові контори сходяться на думці, що суперники гідні один одного.

У суботу в Москві відбудеться бій за титул абсолютного чемпіона світу з боксу в першій важкій вазі між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим.

Провідні світові букмекерські контори вважають абсолютно рівними шанси суперників на успіх. Так, британська William Hill дає коефіцієнт 1,9 на перемогу обох боксерів. В той же час, нічию вони вважають вкрай малоймовірною - 19 до 1. Тобто, на думку букмекерів, переможець цього бою скоріше за все буде визначений.

У той же час, українські букмекерські контори патріотично віддають перевагу з мінімальним коефіцієнтом Усику. Ставки в "Парі-матч" приймаються з таким коефіцієнтом - 1,85 на перемогу Усика проти 1,95 на перемогу Гассієва.

А ось російський "Марафон" оцінює перемогу Гассієва в 1,86, проти 2,05 на перемогу Усика.

Справедливості заради варто відзначити, що провідні коментатори світового боксу і фахівці також не бачать явного фаворита в цьому бою. Сильні та слабкі сторони є у обох боксерів і передбачити, що хтось обов'язково переможе, просто неможливо.

Нагадаємо, що в цьому бою зійдуться непереможені чемпіони світу, у кожного з яких в активі по два пояси з чотирьох найпрестижніших світових організацій профі-боксу. Переможець отримає все - титул абсолютного чемпіона світу з боксу. Той, хто програє, залишиться ні з чим.

31-річний сімферополець Олександр Усик провів на професійному рингу 14 боїв. З них 11 він виграв нокаутом, і тільки в трьох випадках суперник зміг вистояти до кінця бою, але програти за очками.

Перший бій за титул чемпіона світу за версією WBO, Усик провів проти поляка Кшиштофа Гловацького і впевнено виграв одностайним рішенням суддів за очками. Вердикт арбітрів був незаперечний - 119-109 і 117-111 (двічі). Потім він виграв за очками у американця Майка Хантера, захищаючи свій титул WBO, а в першому бою Всесвітньої боксерської серії (WBSS) здолав німця Марко Хука достроково - у 10-му раунді, нокаутом.

Куди більш напруженим став бій проти латвійця Маріса Брієдіса в Ризі в півфіналі Всесвітньої серії, який завершився вже мінімальною перемогою Усика за очками - 114:114 і двічі по 115:113 на користь Усика. Тим не менш, головне - результат - був здобутий. Усик завоював титул чемпіона WBC, зберіг пояс WBO і вийшов у фінал WBSS.

У його суперника росіянина Мурата Гассієва 27 боїв і 26 перемог (19 - нокаутом). Бій проти американця Айзея Томас був визнаний таким, що не відбувся через удар Гассієва в корпус суперника після гонгу.

У вересні 2011 року, у 18 років Гассієв провів свій перший бій на профі-арені, здобувши перемогу над українцем Романом Мірзоєвим. Бій у Владикавказі завершився з рахунком 40:37, 39:38 (двічі).

В квітні 2012 року він провів бій проти іншого українця Ігоря Пилипенка, вигравши вже більш переконливо - 59-55, 59-54 і 60-54. Окрім того, Пилипенко в першому раунді побував у нокдауні.

Також він проводив бої-реванші з цими бійцями в 2013 році і обидва поєдинки виграв достроково нокаутом.

У грудні 2016 року Гассієв завоював титул чемпіона IBF, здолавши свого співвітчизника Дениса Лебедєва. У жовтні 2017-го він захистив титул у бою проти поляка Кшиштофа Володарчика - у чвертьфіналі WBSS. А в лютому 2018-го - у півфіналі WBSS в російському Сочі - здолав кубинця Юнієра Дортікоса, відібравши у суперника титул чемпіона WBA.

Бій Усик - Гассієв відбудеться в суботу, 21 липня, в Москві. Поєдинок пройде в СКК "Олімпійський".