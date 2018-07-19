Усик і Гассієв провели дуель поглядів перед боєм (відео)

Обидва боксери взяли участь у прес-конференції, присвяченій майбутньому поєдинку.

Відбулася дуель поглядів суперників по фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) - чемпіона світу в першій важкій вазі за версіями WBC, WBO українця Олександра Усика та володаря поясів WBA Super, IBF росіянина Мурата Гассієва.

Суперники зустрілися в четвер, 19 липня, в Москві на спеціальній прес-конференції.

А ось і дуель поглядів головного суботнього поєдинку фіналу Світової боксерської серії pic.twitter.com/n2trJR2eYX — Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 19 липня 2018 р.

Нагадаємо, що промоутер Усика Олександр Красюк повідомив про проблеми при організації бою з Гассієвим. Головні претензії у команди українця були до російської сторони.

Усик на початку тижня прибув до Москви, але від проведення відкритого тренування відмовився. Боксер, як і раніше, не впевнений, що поєдинок відбудеться.

Бій запланований на 21 липня в Москві.