Усик - Гассієв: історія шляху до бою за титул абсолютного чемпіона

В суботу відбудеться поєдинок, в якому український і російський боксери розіграють титул абсолютного чемпіона світу.

У суботу в Москві відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі, в якому зійдуться українець Олександр Усик і росіянин Мурат Гассієв.

В ринг вийдуть два боксери, які ніколи не програвали на професійному рингу.

Сьогодні вони володіють усіма найпрестижнішими титулами у світовому боксі. А в найближчу суботу комусь з них належить програти і втратити все. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу з боксу.

31-річний сімферополець Олександр Усик провів на професійному рингу 14 боїв. З них 11 він виграв нокаутом, і тільки в трьох випадках суперник зміг вистояти до кінця бою, але програти за очками.

Втім, кажучи про Усике, потрібно починати набагато раніше. Адже в українського боксера блискуча любительська кар'єра. Він чемпіон Європи-2008 в англійському Ліверпулі, чемпіон світу-2011 у столиці Азербайджану Баку і, нарешті, олімпійський чемпіон Лондона-2012. Щоправда, на відміну від профі-кар'єри, в любителях в Усика траплялися і поразки. Говорячи про чемпіонати світу і Європи це дві поразки у півфіналах, після чого він задовольнився бронзою турнірів - Євро-2008 в болгарському Пловдиві і світу-2009 в італійському Мілані.

Також Усик є 4-разовим чемпіоном України. Всього, в аматорському боксі він провів близько 300 боїв.

Також Олександр Усик провів 6 боїв у складі команди напівпрофесійної Світової серії боксу "Українські отамани" - всі 6 боїв спортсмен виграв.

Нарешті, у листопаді 2013 року спортсмен дебютував у професійному боксі, і в першому ж своєму бюо нокаутувавши в київському Палаці спорту мексиканця Феліпе Ромеро - у 5-му раунді 6-раундового бою.

Усик виявився настільки підготовленим до професійної кар'єрі, що "мішків" практично не помічав. Українець здобув перемоги нокаутом - у перших 9 боях.А перший бій за титул чемпіона світу за версією WBO, проти поляка Кшиштофа Гловацького - впевнено виграв одностайним рішенням суддів за очками. Вердикт арбітрів був незаперечний - 119-109 і 117-111 (двічі). Потім він виграв за очками у американця Майка Хантера, захищаючи свій титул WBO, а в першому бою Всесвітньої боксерської серії (WBSS) здолав німця Марко Хука достроково - у 10-му раунді, нокаутом.

Куди більш напруженим став бій проти латвійця Маріса Бриедиса в Ризі, який завершився вже мінімальною перемогою Усика за очками - 114:114 і двічі по 115:113 на користь Усика. Тим не менш, головне - результат - був здобутий. Усик завоював титул чемпіона WBC, зберіг пояс WBO і выйшов у фінал WBSS.

Нагадаємо, всього на рахунку Олександра Усика 14 перемог у 14 боях на професійному рингу (11 нокаутів).

У свою чергу, росіянин Мурат Гассієв ніколи не змагався в аматорському (олімпійському) боксі. Він почав займатися цим видом спорту після футболу, боротьби та дзюдо у 2007-му році, в 14-річному віці. А вже у вересні 2011 року, у 18 років провів свій перший бій на профі-арені.Варто відзначити, що в першому бою перемогу за очками здобув... над українцем Романом Мірзоєвим. Бій у Владикавказі завершився з рахунком 40:37, 39:38 (двічі).

В квітні 2012 року він провів бій проти іншого українця Ігоря Пилипенка, вигравши вже більш переконливо - 59-55, 59-54 і 60-54. Крім того, Пилипенко в першому раунді побував у нокдауні,

Також він проводив бої-реванші з цими бійцями в 2013-му році і обидва поєдинки виграв достроково, нокаутом.

Всього на його рахунку 27 боїв і 26 перемог (19 - нокаутом). Бій проти американця Айзея Томас був визнаний таким, що не відбувся із-за удару Гассієва в корпус суперника після гонгу.

У грудні 2016-го року Гассієв завоював титул чемпіона IBF здолавши свого співвітчизника Дениса Лебедєва. У жовтні 2017-го він захистив титул у бою проти поляка Кшиштофа Володарчика - у чвертьфіналі WBSS/ А в лютому 2018-го - у півфіналі WBSS в російському Сочі - здолав кубинця Юниера Дортікоса, відібравши у суперника титул чемпіона WBA.

Бій Усик - Гассієв відбудеться в суботу, 21 липня, в Москві. Поєдинок пройде в СКК "Олімпійський".