Колишній тренер Усика Ватаманюк: заява Олександра неприємно здивувало

Колишній тренер українського чемпіона прокоментував припинення співпраці з боксером

Тепер вже колишній тренер українського чемпіона світу з боксу і фіналіста WBSS - претендента на титул абсолтного чемпіона світу Олександра Усика - Сергій Ватаманюк прокоментував рішення Усика про припинення співпраці.

Свій коментар він дав порталу Sport.ua.

«Ви знаєте, що я не прихильник виносити на публіку чи обговорювати в пресі свої особисті або ділові відносини. Але ця заява, мене неприємно здивувала. Я не знаю і не розумію, чому він зробив саме таку заяву», — цитує тренера Інтернет-портал.

«Я з Олександром з самого початку його професійної кар'єри, і був поруч з ним п'ять років. Я не хочу вдаватися в подробиці, але мені доводилося займатися не тільки його тренувальним процесом. На мене було покладено обов'язки і ряд функцій, які необхідно було виконувати».

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«Спочатку я займався тільки фізичною функціональною підготовкою Олександра. І, якщо простежити за його кар'єрою, то до його фізичного або функціонального стану зауважень ніколи не було. Навіть коли Алі Башир був його головним тренером, більшу частину роботи він виконував саме зі мною. Були часи, коли на тренувальні збори ми їздили тільки вдвох. Єдиний поєдинок, в якому я не брав участі в тренувальному процесі і не перебував у кутку під час поєдинку, був його другий бій в Америці».

«Перед початком Суперсерії ми зустрілися з Олександром, і він сказав мені наступне: «Я багато думав і вирішив, що хочу, щоб ти став моїм головним тренером!» Я прийняв цю пропозицію, і ми вирушили в тренувальний табір».

«У двох поєдинках, в яких я був його головним тренером, він здобув перемоги: у першому захистивши свій пояс чемпіона світу за версією WBO, а в другому, завоювавши титул чемпіона світу за версією WBC. Це дозволило йому вийти у фінал Суперсерії».

Як повідомляв УНІАН, до фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії проти Мурата Гассієва (26-0, 19 КО), який відбудеться 21 липня, Усик готується під керівництвом свого катмэна Майкла Хантера.

Раніше від Ватаманюка пішов інший боксер Денис Берінчик – за його словами, тренер приділяв надто багато уваги Усику.