Промоутер WSBB підтвердив проведення бою Усик-Гассієв у Москві

Також 41-річний функціонер вважає, що майбутній бій увійде в історію.

Сопромоутер Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) Калле Зауерланд запевнив, що український боксер Олександр Усик вийде на поєдинок з росіянином Муратом Гассиевым.

«Ці чутки — повне сміття, немає абсолютно ніяких проблем. Усик особисто висловив мені крайнє бажання завоювати перший в історії Кубок Мохаммеда Алі», — наводить слова Зауерланда SportArena з посиланням на Worldboxingsuperseries.

Також 41-річний функціонер вважає, що майбутній бій увійде в історію.

«У фіналі зустрінуться два великих боксера і приголомшливих спортсмена, які поставлять на кон буквально все. Заради цього ми й затівали проведення суперсерії. Люди будуть говорити про цю битву багато років».

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Нагадаємо, що промоутер Усика Олександр Красюк повідомив про проблеми при організації бою з Гассиевым. Головні претензії у команди українця були до російської сторони.

Українець прибув позавчора в Москву, але від проведення першого тренування відмовився. Боксер також не впевнений, що поєдинок відбудеться.

Поєдинок Усик — Гассієв повинен відбутися 21 липня на Олімпійському стадіоні в Москві. На кону стоятимуть чемпіонські пояса за версіями WBC, WBO, WBA і IBF.