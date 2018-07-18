Український боксер Бурсак: Усику не потрібно лізти в обмін ударами з Гассієвим

Колишній інтерконтинентальний чемпіон WBO в середній вазі висловив свою думку про фінал WBSS.

Український боксер Макс Бурсак вважає, що Усику в суботньому поєдинку головне - не дати розігнатися, як це зробив попередній суперник росіянина кубинець Дортікос.

Своєю думкою Бурсак поділився в коментарі Sport.ua:

«Перевага Олександра Усика - швидкість у пересуванні і ударах. Також витривалість і вміння нав'язувати суперникові свій малюнок бою. Але у нього немає одиночного нокаутуючого удару, а якщо почне обмін ударами, то ризикує пропустити, що може мати дуже негативні наслідки, - зазначає Бурсак.

Мурат Гассієв сильний тим, що дуже витривалий, фізично міцний, володіє потужним ударом лівою, який успішно використовує в комбінації корпус-голова, дуже старанний боксер, який чітко дотримується поставленого плану на бій.

У нього немає головного – фундаменту, який напрацьовується в любительському боксі і на якому він може підняти свій клас технічного боксу вже на професійному рингу. На його шляху поки було два суперники, яких модно віднести до рангу топ-бійців: Криштоф Влодарчик і Юріньєр Дортікос.

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Бій буде дуже складним для обох. Олександру, насамперед, не слід лізти в обмін ударами, як він це робив у поєдинку проти Бриедиса, де він пропускав дуже багато зовсім непотрібних ударів. У рубці з Муратом, йому його не перерубати. Тому Усик повинен тримати дистанцію і працювати так, як у поєдинку проти Марко Хука, якого Олександр просто розкотив.

Гассієв в дуже хорошій формі і він проводить поєдинок у рідних для нього стінах. На Усика буде надаватися дуже сильний психологічний тиск, що може змусити його бути трохи затиснутим. І давайте не будемо забувати і про суддівство. При рівних раундах, дуже велика ймовірність того, що перемога буде віддаватися суддями в кут Гассієва. Тому Усику доведеться виривати кожен раунд.

Дуже хочу, щоб виграв Олександр Усик. Він повинен зловити той кураж, який був у нього в поєдинку проти Хука, коли Усик боксував легко і швидко, не залишались на місці. І головне, щоб Олександр не дав розігнатися Гассиеву, як це дозволив Мурату зробити Дортікос», - сказав Бурсак.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок фіналу WBSS відбудеться в суботу, 21 липня, в Москві.