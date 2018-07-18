Ломаченко заспівав хіт "ДДТ" про батьківщину за кермом авто (відео)

14:40, 18 липня 2018
Бокс
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Василь Ломаченко / УНІАН

Чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко не раз говорив про особливе ставлення до рідного міста Білгород-Дністровський, де народився і живе зі своєю сім'єю до цих пір.

Проїжджаючи за кермом машини рідною місцевістю, Ломаченко підспівав групі "ДДТ", зокрема, хіту "Родина", адресуючи його рідній країні і місту.

Love my homeland 😎 -- ЛЮБЛЮ СВОЮ БАТЬКІВЩИНУ

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Як стало відомо, Василь Ломаченко вирушить до Москви на бій Олександра Усика проти Мурата Гассієва, який відбудеться 21 липня.

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Теги: #Василь Ломаченко