Усик - Гассієв: стали відомі судді поєдинку

Фінал Всесвітньої боксерської суперсерії будуть обслуговувати рефері з США, Бельгії та Німеччини.

Стало відомо, хто буде судити фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим.

Обов'язки рефері в рингу буде виконувати американець Селестіно Руїс. Він почав свою роботу суддею в серпні 2007 року і відсудив понад 250 боїв, в тому числі 15 поєдинків за титул чемпіона світу.

Одного разу Руїс перетинався з українськими боксерами: він працював на поєдинку Олександра Гвоздика проти Крейга Бейкера.

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Суддями, які будуть вести підрахунок очок, стануть:

– Робін Тейлор, Нью-Йорк Сіті, штат Нью-Йорк.

– Ді Мауро Фіоре, що народився в італійському місті Ліццера, а нині мешкає в Чикаго, штат Іллінойс.

– Філіппе Вербке, Дейнзе, Бельгія. Супервайзер, рефері і суддя.

Четвертим суддею, який увійде в гру у випадку, якщо бій завершиться внічию, стане Йорг Мілке, Коттбус, Німеччина.

Нагадаємо, Олександр Усик не став проводити відкрите тренування напередодні поєдинку проти Мурата Гассієва в рамках фіналу WBSS.

Бій Усик – Гассієв запланований на 21 липня в Москві, проте вчора український боксер заявив, що не впевнений, що зустріч таки відбудеться.