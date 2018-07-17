Усик відмовився провести відкрите тренування в Москві (відео)

Український боксер провів на рингу не більше 30 секунд.

Чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі за версіями WBC, WBO українець Олександр Усик відмовився проводити відкрите тренування перед боєм з росіянином Муратом Гассієвим у Москві.

Український боксер вийшов на ринг, вклонився і помахав руками, після чого залишив майданчик.

Нагадаємо, що Усик також заявив, що поки точно не знає, чи відбудеться бій проти Гассієва.

На відміну від українського боксера, Гассієв провів відкрите тренування, хоча рукавичок і не одягав.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Олександр Усик - Мурат Гассієв запланований на 21 липня.