Усик: не знаю, чи відбудеться бій з Гассієвим

Український боксер відповів на запитання про майбутній поєдинок в Москві.

Чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі за версіями WBC, WBO українець Олександр Усик ще не знає, чи відбудеться бій з Муратом Гассієвим, хоча він вже прибув до Москви.

«Хотів би подякувати всім за гостинність, за те, як мене тут зустріли, ми заселилися в готель, все добре. Я добре готовий до бою, і якщо він відбудеться, покажу все, на що здатний. Я поважаю свого суперника, такі бої – прикраса спорту. Але чи точно відбудеться бій – не знаю", - зазначив Олександр Усик.

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Також український боксер прокоментував своє розставання з тренером Сергієм Ватаманюком.

"Я не прогресував, тому було прийнято таке рішення. Що стосується моєї травми, то я відновився – все в порядку", – розповів Усик, якого цитує ТАСС.

Нагадаємо, поєдинок Усик - Гассієв запланований на 21 липня в московському спорткомплексі «Олімпійський».

На кону стоятимуть чемпіонські титули у ваговій категорії до 90,71 кг за версіями WBC, WBO, WBA і IBF, а також трофей імені Мохаммеда Алі.