Усик прибув до Москви на бій проти Гассієва

Бій в столиці Росії вже напевно відбудеться.

Український боксер, чемпіон світу в першій важкій вазі за версіями WBC, WBO Олександр Усик прибув до Москви.

21 липня він зустрінеться з чемпіоном WBA, IBF росіянином Муратом Гассієвим в бою за титул абсолютного чемпіона світу і Кубок Мохаммеда Алі, повідомляє офіційний сайт Федерації боксу Росії.

Таким чином, питання "скасування бою", найімовірніше, знімається з порядку денного.

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Раніше повідомлялося, що поєдинок може бути зірвано через те, що російська сторона саботує вирішення деяких організаційних питань бою, а також не вживає заходів для забезпечення безпеки українського спортсмена та його команди.

Поєдинок Усик — Гассієв відбудеться 21 липня в Москві в СКК "Олімпійський".

Як повідомляв УНІАН, напередодні Усик розлучився зі своїм тренером Сергієм Ватаманюком.