Усик прибув до Москви на бій проти Гассієва

13:01, 17 липня 2018
Бокс
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Усик прибув на бій з Гассиевым в Москву / rusboxing.ru

21 липня він зустрінеться з чемпіоном WBA, IBF росіянином Муратом Гассієвим в бою за титул абсолютного чемпіона світу і Кубок Мохаммеда Алі, повідомляє офіційний сайт Федерації боксу Росії.

Таким чином, питання "скасування бою", найімовірніше, знімається з порядку денного.

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Раніше повідомлялося, що поєдинок може бути зірвано через те, що російська сторона саботує вирішення деяких організаційних питань бою, а також не вживає заходів для забезпечення безпеки українського спортсмена та його команди.

Поєдинок Усик — Гассієв відбудеться 21 липня в Москві в СКК "Олімпійський".

Як повідомляв УНІАН, напередодні Усик розлучився зі своїм тренером Сергієм Ватаманюком.

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Теги: #Усик#Гассієв Усик WBSS