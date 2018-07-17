Усик звільнив тренера перед поєдинком з Гассієвим

Українець припинив співпрацю з Сергієм Ватаманюком.

Чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик оголосив, що припиняє співпрацю з тренером Сергієм Ватаманюком.

«Він не був моїм тренером по-справжньому, просто допомагав готуватися в деяких нюансах. Зараз ми розлучилися, тому що його робота не допомагала мені розвиватися. Я не хочу працювати з людиною, просто щоб хтось був. Ватаманюк – хороший хлопець, тільки це не професія», - розповів Усік в прев'ю до фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії проти росіянина Мурата Гассієва.

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З підготовкою до бою з Муратом Гассієвим Усику допомагає його катмен Расс Анбер. Під керівництвом Анбера українець вже проводив бій з Майклом Хантером у США, відразу після того, як розлучився з Алі Баширом.

Раніше про припинення співпраці з Ватаманюком оголосив також Денис Берінчик.

Як повідомляв УНІАН, фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії Усик - Гассієв запланований на 21 липня в Москві.