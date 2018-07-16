Промоутер Усика: російська сторона "включає дурня" перед боєм

Незважаючи на інформацію про можливий зрив бою з Гассієвим, команда українця вилітає в Москву.

Промоутер українського чемпіона світу з боксу Олександра Усика Олександр Красюк повідомив, що команда українця вирушить до Москви на бій з Муратом Гассієвим.

"Ще поки не все залагоджено. Тим не менш, ми летимо", - повідомив Коасюк в коментарі "Сегодня".

"Російська сторона каже, що не розуміє претензій? Включають дурня. Все вони розуміють. Більшістю побутових питань ми займаємося самостійно. Тому з цим у нас проблем немає. Є проблема з тим, що приймаюча сторона (не Всесвітня серія боксу) не виконує взяті на себе зобов'язання! Питання безпеки ми не могли довірити комусь, тому займалися ним, власне, самі. Сподіваємося, що здоровий глузд переможе", - додав промоутер.

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На питання, коли буде прийматися остаточне рішення щодо бою, Красюк відповів: "У нас є час до суботи".

Нагадаємо, раніше менеджер Усика Егіс Клімас звинуватив російську сторону в невиконанні взятих на себе зобов'язань. Пізніше генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк повідомив, що бій між Усиком та Гассієвим під загрозою зриву.

Фінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим запланований на 21 липня в Москві.