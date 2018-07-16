Бій Джошуа - Повєткін відбудеться 22 вересня на "Уемблі"

Британець Джошуа знову захищатиме титули чемпіона світу за трьома версіями.

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA (Super), WBO і IBF в суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа проведе бій проти обов'язкового претендента на титул WBA росіянина Олександра Повєткіна.

Поєдинок відбудеться у Лондоні, на знаменитому стадіоні "Уемблі" 22 вересня цього року.

Про це повідомляє Sky Sports.

На рахунку Джошуа 21 перемога (20 нокаутом) і жодної поразки у професійній кар'єрі. В активі Повєткіна 34 перемоги (24 нокаутом) і одна поразка.

Нагадаємо, в квітні 2017 року Ентоні Джошуа переміг українця Володимира Кличка в 11-му раунді. Поєдинок проходив також на лондонському "Уемблі".