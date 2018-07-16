Усик про зрив бою з Гассієвим: хіба я виглядаю так, ніби боюся битися де-небудь?

Український боксер прокоментував інформацію про можливий зрив поєдинку з Муратом Гассієвим.

Фінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим продовжує перебувати під загрозою зриву.

Тим часом, український чемпіон заявив, що готовий їхати до Москви і підкреслив, що йому все одно, де проводити бій.

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"Хіба я виглядаю так, ніби боюся битися де-небудь? Я - атлет і воїн, мені не важливо, де я буду битися, я просто хочу цього.

Знаю, що зі мною з України прибуде підтримка, що дуже добре. Сам я готовий, моя команда теж. Збираємось їхати в Москву в гарному настрої. Коли зустрічаються сильні боксери, їхні бої завжди цікаві. Ось що хорошого в цьому турнірі. Він важливий для спорту. Говорив це раніше і нагадаю зараз: фанати мають чекати на відмінний поєдинок", - заявив Усик, якого цитує "Проспорт-ТСН".

Нагадаємо, що сам поєдинок повинен відбутися 21 липня в Росії. Крайнім терміном для виправлення всіх недоліків є 16 липня.