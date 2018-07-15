У Москві пригрозили судом Усику за "зрив бою" з Гассієвим

При цьому менеджер українця стверджує, що російська сторона чинить перешкоди в організації поєдинку.

У російській федерації боксу пригрозили судом українському боксеру Олександру Усику, якщо той відмовиться виходити на бій з Муратом Гассієвим, який запланований на 21 липня в Москві.

Про можливість зриву цього поєдинку заявила в суботу українська сторона. Менеджер Усика Олександр Красюк звинуватив Москву у створенні проблем для приїзду українського чемпіона світу в Росію.

Читайте такожУсик є фаворитом на ставках букмекерів у поєдинку з Гассіевим

На це генсек Федерації боксу РФ Умар Кремльов заявив, що зрив фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) може спричинити серйозні наслідки.

«Контракти боксерів з WBSS досить жорсткі, тому зрив бою однією зі сторін може мати серйозні наслідки, зокрема, суди. На організацію бою вже витрачено велику кількість коштів. Але по факту це вже зона відповідальності WBSS, і тільки з ними можна вести переговори.

Ну, а порушення домовленостей і подальші розгляди можуть вплинути на кар'єру Усика», – сказав Кремльов, якого цитує ТАСС.

Нагадаємо, бій Усик - Гассієв запланований на 21 липня.