Промоутер Красюк: ймовірність, скасування бою Усик – Гассієв в Москві з кожним днем все вище
Промоутер чемпіона WBO і WBC в першій важкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк повідомив, що бій проти Мурата Гассієва може не відбутися 21 липня в Москві.
"По готелю і логістики все не так критично, організатори турніру допомагають. Але є претензія до російської сторони. Існує заковика в організації, і у нас до них є претензії", - зазначив у коментарі Красюк Tribuna.com.
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"Існує ймовірність того, що бій не відбудеться. І з кожним днем вона все більше висока. Якщо бій все ж не відбудеться зараз, то ми будемо йти своєю дорогою і з Гассиєвим все одно зустрінемося. Але вже не в рамках Суперсерії", – додав промоутер.
Раніше менеджер Усика Егіс Климас повідомив, що російська сторона не допомагає в організації бою, а також, що організаторам поєдинку потрібно розібратися з усіма проблемами, якщо вони хочуть побачити Усика в Москві.