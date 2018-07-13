Льюїс підтвердив свій приїзд до Києва і у відповідь запросив до Лондона Кличка

6 вересня в Лондоні відбудеться "вечір спогадів" британського чемпіона.

Колишній триразовий чемпіон світу в суперважкій вазі британець Леннокс Льюїс підтвердив, що має намір відвідати Конгрес Всесвітньої боксерської ради в Києві.

Також він запросив на свій вечір спогадів, запланований в Лондоні 6 вересня, «Вічного» чемпіона світу за версією WBC, мера Києва Віталія Кличка, повідомляє Братство Кличко.

Про це сам британець написав на своїй сторінці в «Твіттері», адресувавши послання Віталію російською мовою. «Я сподіваюся побачити вас на моєму вечорі спогадів в Лондоні 6 вересня. Якщо ні, побачимося в Києві, мій друг», - написав Льюїс.

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Нагадаємо, що тиждень тому з'явилася інформація про те, що в Києві, в рамках Конгресу WBC відбудеться бій Кличко-Льюїс. Напередодні інформація про проведення поедина була спростована.

Бій Леннокс Льюїс – Віталій Кличко відбувся 21 червня 2003 року. Драматичний поєдинок, пізніше визнаний "боєм десятиріччя в суперважкій вазі", був зупинений лікарем через розсічення у Кличка. На момент зупинки українець вигравав на картах всіх трьох суддів з рахунком 58:56. Одразу після бою Леннокс пообіцяв Віталію матч-реванш, але не дотримав свого слова і за декілька місяців оголосив про завершення професійної боксерської кар'єри.

Як повідомляв УНІАН, конгрес WBC пройде в Києві з 30 вересня по 5 жовтня нинішнього року.