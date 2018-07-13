Тайсон Ф'юрі проведе наступний бій проти колишнього суперника Кличка

Поєдинок з італійцем Пенеттою відбудеться 18 серпня.

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі, який завоював свій титул в бою з українцем Володимиром Кличком, проведе наступний бій проти іншого колишнього суперника Кличка-молодшого італійця Франческо Пьянета.

Бій відбудеться 18-го серпня, проте місце проведення поєдинку ще невідомо, повідомляє Isport з посиланням на BT Sport.

Відзначимо, що бій Кличка з Пьянетою відбувся в травні 2013 року. Тоді Володимир технічним нокаутом у шостому раунді переміг італійця.

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У листопаді 2015-го року Кличко програв Тайсону Ф'юрі і втратив всі свої титули чемпіона світу в суперважкій вазі. Потім він двічі відмовлявся від реваншу з Кличком під різними приводами і, зрештою, втратив всі пояси чемпіона світу.

Раніше в цьому році Ф'юрі повернувся в ринг, після двох з половиною років поза боксом, боєм проти Сефері Сефера і дуже легко переміг 39-річного албанця.