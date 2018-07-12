"Реванш століття" Кличко - Льюїс не відбудеться

ЗМІ повідомили про відсутність домовленостей між колишніми спортсменами.

Виставковий поєдинок між українцем Віталієм Кличком і британцем Ленноксом Льюїсом, про проведення якого повідомлялася раніше, не відбудеться.

За інформацією ESPN, команда Льюїса пояснила WBC, що не отримувала жодних пропозицій щодо проведення цього поєдинку. Крім того, про відсутність домовленостей про бій повідомила сторона українця.

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Зазначимо, що інформація про проведення цієї зустрічі з'явилася тиждень тому.

Віталій Кличко і Леннокс Льюїс зустрічалися 21 червня 2003 року. Драматичний поєдинок, пізніше визнаний "боєм десятиліття в суперважкій вазі", був зупинений лікарем через розсічення у Віталія.

На момент зупинки українець вигравав на картах всіх трьох суддів з рахунком 58:56. Одразу після бою Леннокс пообіцяв Віталію матч-реванш, але не дотримав свого слова і через кілька місяців оголосив про завершення боксерської кар'єри.