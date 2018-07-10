Реванш століття: Віталій Кличко і Леннокс Льюїс восени проведуть бій в Києві (відео)
Бій Кличко-Льюїс відбудеться в рамках благодійного аукціону.
Боксери востаннє зустрічалися 15 років тому - 21 червня 2003 року.
Легендарний бій Кличко-Льюїс завершився поразкою українця технічним нокаутом. Поєдинок зупинили за рішенням лікаря через сильне розсічення у Кличка. При цьому Віталій лідирував за очками на картках усіх трьох суддів.
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Спроби домовитися про реванш успіху не принесли, через півроку Леннокс завершив кар'єру. За інформацією ЗМІ, саме дружина наполягла, щоб Леннокс залишив бокс після бою з Кличком.
Сьогодні колишній спортсмен веде розмірений спосіб життя. Льюїс власник мережі оздоровчих клубів, особняка на Ямайці і будинків в Канаді та Англії.
У грудні 2013 року Кличко офіційно теж призупинив свою спортивну кар'єру. У 2014 році колишнього спортсмена обрали мером столиці України.