Усик є фаворитом на ставках букмекерів у поєдинку з Гассіевим

На думку аналітиків контор українець ближче до титулу чемпіона світу.

Український боксер Олександр Усик є фаворитом у поєдинку за титул абсоютного чемпіона світу з боксу в крузервейті проти росіянина Мурата Гассієва.

За даними найпопулярнішої в світі букмекерської контори William Hill на перемогу українця ставки приймаються з коефіцієнтом 1,61 до 1, у той час як на перемогу Гассієва - 2,37 до 1.

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Разом з тим, аналітики контор практично не вірять в те, що бій завершиться внічию - лише 19 до 1 на такий результат.

Як повідомляв УНІАН, бій за титул абсолютного чемпіона світу - пояса WBC, WBA, IBF, WBO та журналу The Ring - будуть розіграні в поєдинку Усика проти Гассієва 21 липня. Бій пройде в СКК "Олімпійський" в Москві.