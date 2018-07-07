Названі попередні дата і місце бою за титул IBF Дерев'янченко - Джонсон

Титульний поєдинок може пройти восени в Нью-Йорку.

У ніч на суботу стали відомі можливі дата і місце проведення бою за вакантний титул чемпіона світу в середній вазі за версією IBF.

Поєдинок між українцем Сергієм Дерев'янченко (12-0, 10 КО) та американцем Деніелом Джейкобсом (34-2, 29 КО), може пройти восени в Нью-Йорку, повідомляє Isport з посиланням на оглядача ESPN Дена Рафаеля.

"Бій Денні з Дерев'янченко буде виставлений на промоутерські торги. Якщо цей бій відбудеться, то найбільш імовірно, що це станеться 27 жовтня на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку, а транслювати його буде HBO", - повідомив Рафаель.

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Раніше стало відомо, що промоутери Дерев'янченко і Джейкобса - американець Лу Дібелла і британець Едді Хирн відповідно - не змогли домовитися у встановлений строк, а призначені на 5 липня торги перенесені на 10 липня.

Також раніше повідомлялося, що Джейкобс може відмовитися від чемпіонського бою з Дерев'янченко.