Боксер Марія Боруца визнана найкращою спортсменкою України в червні

12:46, 03 липня 2018
Бокс
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Марія Боруца дійшла до фіналу чемпіонату Європи з боксу / zik.ua

Національний олімпійський комітет України визнав срібну призерку чемпіонату Європи з боксу Марію Боруцу найкращою спортсменкою першого літнього місяця.

Її наставники – Андрій та Анатолій Чумакови отримали звання найкращих тренерів червня, повідомляється на офіційному сайті НОК України.

На європейській першості, яка відбулася в болгарській Софії, у ваговій категорії 75 кг Марія посіла друге місце. Ця срібна медаль стала найвищим досягненням українських спортсменів в олімпійських індивідуальних видах програми в червні.

Відзначимо, вперше звання найкращої спортсменки місяця в Україні отримує представниця жіночого боксу.

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Теги: #бокс#збірна України#чемпіонат Європи#найкращий спортсмен місяця НОК