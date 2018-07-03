Бій за титул чемпіона WBC з участю українця Гвоздика пройде в Канаді

За результатами промоутерських торгів право на проведення поєдинку виграла сторона чинного чемпіона Адоніса Стівенсона.

Бій українського боксера Олександра Гвоздика проти канадця Адоніса Стівенсона відбудеться в Канаді.

За інформацією джерела, вчора відбулися промоутерські торги по бою українського боксера. Їх виграла команда канадця, яка вирішила провести його у себе на батьківщині в Квебеку, повідомляє SportArena з посиланням на UCN Live.

Орієнтовна дата проведення поєдинку — 3 листопада.

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Наприкінці травня повідомлялося про бажання команди Гвоздика провести бій проти Стівенсона в Києві.

Гвоздик став обов'язковим претендентом на титул WBC у березні поточного року після перемоги над Мехді Амаром (34-6-2, 16 КО). У його активі 14 перемог і жодної поразки.

Раніше Стівенсон хотів провести матч-реванш проти шведа Баду Джека, поєдинок з яким у нього завершився внічию.