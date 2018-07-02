На бій Усик - Гассієв в перший день продажів реалізували 7 тисяч квитків

Бій пройде 21 липня в Москві.

На фінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) у першій важкій вазі між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим розпочався продаж квитків.

У перший же день реалізації квитків було продано 7 000.

Квитки на бій Усик – Гассієв коштують від 830 до 62600 гривень.

Нагадаємо, бій пройде 21 липня в Москві в «Олімпійському», який вміщує близько 35 тисяч глядачів.