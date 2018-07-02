На бій Усик - Гассієв в перший день продажів реалізували 7 тисяч квитків
16:02, 02 липня 2018Бокс
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Бій пройде 21 липня в Москві.
Організатори WBSS підтвердили проведення бою Усик - Гассієв в Москві / WBSuperSeries
На фінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) у першій важкій вазі між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим розпочався продаж квитків.
У перший же день реалізації квитків було продано 7 000.
Квитки на бій Усик – Гассієв коштують від 830 до 62600 гривень.
Нагадаємо, бій пройде 21 липня в Москві в «Олімпійському», який вміщує близько 35 тисяч глядачів.
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