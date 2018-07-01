Усик напередодні бою за титул абсолютного чемпіона світу: збираюся перемогти в Москві

Наш спортсмен вже двічі перемагав суперника на його території в боях WBSS і впевнений, що зможе це зробити втретє.

Український боксер першої важкої ваги Олександр Усик впевнений у перемозі над росіянином Муратом Гассієвим у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

Бій за титул абсолютного чемпіона світу відбудеться 21 липня в Москві, в СКК "Олімпійський", трохи раніше офіційно подвердили в WBSS.

«Я знову їду на територію суперника. Я зробив це з успіхом у чвертьфіналі та півфіналі, тепер збираюся перемогти в Москві», – сказав Усик.

У свою чергу Гассієв заявив: «Я був готовий битися з Усиком в будь-якій точці світу. Я впевнений, що ми з Усиком зробимо відмінний бій. Переможець отримає все!»

На кону поєдинку стоятимуть титули WBO, WBC, WBA, IBF і пояс журналу The Ring, а також трофей Muhammad Ali Trophy.