Український екс-чемпіон світу з боксу Постол не збирається завершувати кар'єру

Наступний бій боксер з Броварів збирається провести до кінця року.

Український боксер Віктор Постол, незважаючи на поразку у бою за звання обов'язкового претендента на титул WBC шотландцеві Джошу Тейлору, не збирається завершувати кар'єру.

Він має намір провести найближчий бій до кінця 2018-го року, повідомляє Xsport з посиланням на ефір телеканалу UA:Перший.

«Відпочину 2-3 тижні і знову повернуся в зал. Буду тримати форму, будемо домовлятися про бій, щоб провести його до нового року. Хто буде суперником, не знаю, але не хочеться боксувати з якимись мішками. Я — топовий боксер і хочу боксувати з хорошими бійцями, показувати хороший бокс», — зазначив Постол в інтерв'ю.

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«Мені пропонували: може, вистачить боксувати, будеш тренувати, може, самому відкрити зал. Я всім відповідаю: поки я боксую, повністю хочу віддатися боксу. Коли закінчу, буду думати, що далі — бути тренером або щось інше», - підкреслив український спортсмен.

З жовтня 2015-го по липень 2016-го українець був чемпіоном WBC в першій напівсередній вазі, однак після поступився Теренсу Кроуфорду в бою за об'єднання титулів. З тих пір він провів лише два поєдинки, одним з яких стала поразка Тейлору.

Бій Тейлору він програв тиждень тому в шотландському Глазго. Тоді спортсмени провели на рингу всі 12 раундів, але судді одноголосним рішенням віддали перемогу супернику українського боксера.