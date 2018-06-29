Проведення бою Усик - Гассієв у Москві офіційно підтверджено

Поєдинок відбудеться 21 липня.

Керівництво Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) офіційно підтвердило інформацію про те, що фінал турніру між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим пройде в Москві на «Олімпійському» 21 липня.

Про це повідомляє офіційна сторінка WBSS в «твіттері».

Переможець фіналу стане абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, а також отримає трофей імені Мохаммеда Алі. На кону поєдинку також стоятимуть титули WBO, WBC, WBA, IBF і пояс журналу The Ring в першій важкій вазі.

Нагадаємо, бій повинен був відбутися 11 травня в Джидді (Саудівська Аравія), але був перенесений через травму Усика. Потім почалися переговори про зміну місця проведення бою. Розглядалися також варіанти з Латвією, Великобританією та Австралією.