Проведення бою Усик - Гассієв у Москві офіційно підтверджено
Керівництво Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) офіційно підтвердило інформацію про те, що фінал турніру між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим пройде в Москві на «Олімпійському» 21 липня.
Про це повідомляє офіційна сторінка WBSS в «твіттері».
Переможець фіналу стане абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, а також отримає трофей імені Мохаммеда Алі. На кону поєдинку також стоятимуть титули WBO, WBC, WBA, IBF і пояс журналу The Ring в першій важкій вазі.
🔥 CONFIRMED: Historic @usykaa vs Gassiev Ali Trophy Final confirmed for July 21 in Moscow! 🇷🇺— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) June 29, 2018
📝 Full story: https://t.co/wq4yS0CkMb#UsykGassiev#AllTheBelts#BestvsBest 🏆 #AliTrophypic.twitter.com/TvIKdfymHv
Нагадаємо, бій повинен був відбутися 11 травня в Джидді (Саудівська Аравія), але був перенесений через травму Усика. Потім почалися переговори про зміну місця проведення бою. Розглядалися також варіанти з Латвією, Великобританією та Австралією.