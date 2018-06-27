Український боксер Дерев'янченко може отримати іншого суперника на чемпіонський бій

Промоутер українця розповів про особливості контракту з телевізійним гігантом HBO.

Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко, який повинен провести поєдинок за вакантный титул IBF у цьому дивізіоні проти Деніела Джейкобса, може отримати іншого суперника, якщо бій не буде транслюватися телеканалом НВО.

Про це заявив промоутер Джейкобса Едді Хирн, зазначивши, що у його підопічного контракт з цим телевізійним гігантом, повідомляє Братство Кличко з посиланням на Allboxing.

Така можливість з'явиться у тому випадку, якщо перемогу на призначених на 5 липня торгах здобуде промоутер, який зможе вибирати з пропозицій різних телеканалів. На це і розраховує промоутер Дерев'янченко Лу Дібелла, запитав недавно про призначення торгів. На його думку, це забезпечить більш справедливе і ринкове визначення призового фонду. Крім того, в цьому випадку Дерев'янченко отримає половину від нього.

«Наступний бій Джейкобса буде на НВО, — заявляє Хирн. - Якщо ми не домовимося, Дерев'янченко зустрінеться з Деметриусом Андрейдом за половину того, що ми могли б добути йому за бій з Деніелом Джейкобсом. Якщо Дібелла не домовиться про бій, все закінчиться боєм з Андрейдом за копійки».