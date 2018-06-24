Український боксер Берінчик виїхав на бій проти колумбійця Прієти на коні: відео

Боєць регулярно тішить своїх шанувальників оригінальними способами виходу на ринг.

Український боксер Денис Берінчик виїхав на бій проти колумбійця Хосе Луїса Прієти на коні і в шароварах, накрившись прапором України. 30-річний українець впевнено подолав супротивника в шостому раунді.

Нагадаємо, на даний момент Берінчик володіє титулом чемпіона WBO Oriental у легкій вазі.

Варто зазначити, що український боєць регулярно тішить своїх шанувальників оригінальними способами виходу на ринг. Так, у грудні минулого року він вийшов на бій за титул WBO Oriental проти Аллана Валлеспіна в костюмі олімпійського ведмедика – символу Олімпійських ігор 1980 року в Москві.

Раніше він виїжджав на ринг на мотоциклі, а також виходив в супроводі «наглядачів», в костюмі ув'язненого.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в Києві у Палаці спорту завершився вечір професійного боксу , в рамках якого свої бої виграли українці Денис Берінчик та Олег Малиновський.