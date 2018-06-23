Берінчик та Малиновський перемогли в рамках вечора боксу в Києві, Скороход - програв

Два українські боксери здобули впевнені перемоги у рейтингових поєдинках, третій програв у титульному бою.

В Києві у Палаці спорту завершився вечір професійного боксу, в рамках якого свої бої виграли українці Денис Берінчик та Олег Малиновський.

Обидва спортсмени перемогли своїх суперників технічним нокаутом, повідомляє кореспондент УНІАН.

Берінчик традійно порадував глядачів оригінальним виходом на ринг, з'явившись перед публікою... на коні. "На коні" він був і в бою з Хосе Луїсом Приєтою. 30-річний українець виграв у 6-му раунді. Він постійно перевершував суперника у швидкості, наносив численні удари і повністю заслужив перемогу в бою. Нагадаємо, що на даний момент Берінчик володіє титулом чемпіона WBO Oriental у легкій вазі.

У свою чергу, Малиновський, який володіє титулом чемпіона Європи за версією WBO, успішно провів рейтинговий бій проти Уоллінгтона Оробио. Колумбієць відмовився продовжувати бій після п'ятого раунду.

А ось Станіслав Скороход роздільним рішенням суддів програв бій за вакантний титул WBO International росіянину Араму Амірханяну .