У Київ на Конгрес WBC приїдуть легенди боксу Ріддік Боуї і Хуліо Чавес Сеззар

56-й конгрес Всесвітньої боксерської ради пройде в Києві з 30 вересня по 5 жовтня.

Як повідомив український оргкомітет з проведення 56-го конгресу Всесвітньої боксерської ради президент WBC Маурісіо Сулейман, сьогодні підтвердили свій приїзд до Києва екс-абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі американець Ріддік Боуї, екс-чемпіони світу британці Ентоні Білизні і Амір Хан, який представляє Великобританію і Ємен екс-чемпіон світу Насім Хамед, який в 2015 році був включений до міжнародної зали боксерської слави.

Також столицю України відвідають ціла плеяда видатних чемпіонів минулого: Азума Нельсон з Гани, іспанець Франциско Кастильехо, італієць Ніно Бенвенуто, якому в цьому році виповнилося 80 років. Також до Києва прилетить четверо чемпіонів з Мексики на чолі з легендарним Хуліо Сезарем Чавесом, компанію яким складуть Карлос Сарате, Піпіном Куевас і Умберто Гонсалес.

Нагадаємо, 56-й конгрес Всесвітньої боксерської ради пройде в Києві з 30 вересня по 5 жовтня.

В столицю України прилетять близько 700 учасників конгресу з 160 країн світу. У їх числі будуть чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, рефері, спортивні менеджери і функціонери. За словами президента WBC Маурісіо Сулеймана, на конгрес також запрошені Майк Тайсон, Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд та інші легендарні чемпіони.

Ініціатором проведення конгресу у столиці України став вічний чемпіон WBC в суперважкій вазі, мер Києва Віталій Кличко.