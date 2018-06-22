Український чемпіон світу з боксу Усик проводить спаринги з небитим нігерійцем

13:43, 22 червня 2018
Бокс
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Усику активно допомагають готуватися до бою проти Гассієва / facebook.com/luckypunch.net

У підготовці до бою українцю допомагає молодий непереможений нігерієць Мікаель Лаваль (6-0, 4 KO), з яким Усик проводить спаринги, повідомляється на Facebook-сторінці Lucky Punch.

Раніше Лаваль вже був спаринг-партнером Усика під час підготовки українця до півфінального бою WBSS проти Майриса Брієдіса в січні.

21 липня в Москві Усик битиметься за титул абсолютного чемпіона світу з Муратом Гассиевым з Росії.

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Теги: #Усик Всесвітня боксерська суперсерія#Гассієв Усик WBSS