Усик поїде в Москву, щоб перемогти - менеджер боксера

Менеджер Олександра Усика підтвердив, що фінальний бій з Гассієвим відбудеться в столиці Росії.

Фінальний поєдинок World Boxing Super Series за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі між чемпіоном WBC, WBO українцем Олександром Усиком і чемпіоном WBA, IBF росіянином Муратом Гассієвим відбудеться 21 липня в Москві на арені «Олімпійський».

Цю інформацію підтвердила сторона українського спортсмена. З відповідною заявою виступив генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк.

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“Сьогодні керівництво Всесвітньої боксерської суперсерії оприлюднило остаточно дату та місце проведення фінального поєдинку Усик - Гассієв за титул абсолютного чемпіона світу. Він відбудеться 21 липня в Москві. Нашому чемпіонові знову доведеться боксувати на території суперника, як це було в 1/4 фіналу та півфіналі WBSS. Усик продовжує підготовку в тренувальному таборі і зараз виходить на фінішну пряму - етап спарингів", - зазначив Красюк, якого цитує прес-служба К2.

Він додав, що Усик підійшов до головного моменту в своїй кар'єрі.

"Для Олександра - це найважливіший бій в його кар'єрі, адже на кону пояс WBС, WBO, WBA, IBF, а також пояс журналу The Ring, статус абсолютного чемпіона світу і кубок Мухаммеда Алі. Саша поїде в Москву, щоб перемогти!" - зазначив Олександр Красюк.

Нагадаємо, бій Усик - Гассієв спочатку планували провести 11 травня в Джидді (Саудівська Аравія), але він був перенесений через травму Усика. Потім почалися переговори про зміну місця проведення бою. Розглядалися варіанти з Латвією, Великобританією, Австралією і Росією.

Сьогодні вперше про нове місце проведення бою повідомив генеральний секретар російської федерації боксу Умар Кремльов.