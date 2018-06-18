Під час бою Усик - Гассієв в Москві навіть натяку на провокації не буде - Кремльов

За словами генерального секретаря федерації боксу Росії, поєдинок хотіли провести в московських "Лужниках".

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов розповів, що провокацій під час бою Усик – Гассієв в Москві не буде.

«Провокації? Навіть натяку на це не буде. Ми проведемо шоу крутіше, ніж було в Сочі (під час півфінального поєдинку WBSS Гассієв - Дортікос. - УНІАН). Хотіли провести поєдинок в «Лужниках» за присутності 70 тисяч глядачів. Але через чемпіонат світу з футболу це неможливо.

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Сподіваюся, в наступному році реалізувати це вийде. Наприклад, в Пітері. Вважаю, що бокс у нас люблять більше, ніж футбол. Що стосується майбутнього поєдинку, то він пройде в «Олімпійському», – зазначив Кремльов, чиї слова цитує "Спорт-Експрес".

Нагадаємо, як стало відомо сьогодні, фінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим відбудеться 21 липня в Москві.