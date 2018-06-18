Фінальний супербій Усик - Гассієв відбудеться у Москві

Про це заявив генсек федерації боксу Росії Умар Кремльов.

Фінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим пройде в Москві на арені «Олімпійський».

Про це повідомив на прес-конференції генеральний секретар федерації боксу Росії Умар Кремльов, передає ТАСС.

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«Суперсерія буде в Москві 21 липня, це буде старт Міжнародного дня боксу», – заявив Кремльов.

На кону поєдинку стоятимуть титули WBO, WBC, WBA, IBF і пояс журналу The Ring в першій важкій вазі.

Нагадаємо, бій повинен був відбутися 11 травня в Джидді (Саудівська Аравія), але був перенесений через травму Усика.

Потім почалися переговори про зміну місця проведення бою. Розглядалися варіанти з Латвією, Великобританією, Австралією і Росією.