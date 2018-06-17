Українець Далакян захистив титул чемпіона світу з боксу в Києві
23:22, 17 червня 2018Бокс
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Ринг і трибуни були встановлені на вертолітному майданчику, анонсером поєдинку був знаменитий Майкл Баффер.
Артем Далакян провів захист титулу WBA в Києві / 24tv.ua
Сьогодні в Києві відбувся титульний бій за пояс чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі.
Українець Артем Далакян, для якого це був перший захист титулу, здобув впевнену перемогу над суперником з Таїланду - Сиричаі Тайеном.
Поєдинок пройшов під знаком повного домінування Далакяна, який довів справу до технічного нокауту у 8-му раунді точним ударом в голову.
Зустріч проходила в КВЦ «Парковий», ринг і трибуни були встановлені на вертолітному майданчику. Анонсером поєдинку був знаменитий спортивний конферансьє Майкл Баффер.
Артем Далакян став чемпіоном світу в лютому цього року, перемігши в США американця Брайана Вілорію.
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