Українець Далакян захистив титул чемпіона світу з боксу в Києві

Ринг і трибуни були встановлені на вертолітному майданчику, анонсером поєдинку був знаменитий Майкл Баффер.

Сьогодні в Києві відбувся титульний бій за пояс чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі.

Українець Артем Далакян, для якого це був перший захист титулу, здобув впевнену перемогу над суперником з Таїланду - Сиричаі Тайеном.

Поєдинок пройшов під знаком повного домінування Далакяна, який довів справу до технічного нокауту у 8-му раунді точним ударом в голову.

Зустріч проходила в КВЦ «Парковий», ринг і трибуни були встановлені на вертолітному майданчику. Анонсером поєдинку був знаменитий спортивний конферансьє Майкл Баффер.

Артем Далакян став чемпіоном світу в лютому цього року, перемігши в США американця Брайана Вілорію.