Ф'юрі після млявого повернення в ринг поки не збирається битися з сильними суперниками

Про плани британця розповів промоутер спортсмена Едді Хирн.

Минулої суботи Тайсон Ф'юрі успішно повернувся в бокс, достроково перемігши Сефера Сефері.

Промоутер Едді Хирн, який раніше вів переговори про співпрацю зі скандальним британцем, розповів про його плани, повідомляє Sporty.ua з посиланням на BoxingScene:

«Коли я вів з ним переговори про підписання контракту, я сказав йому, що розумію його становище, і тому пропонував йому бій з Кауфманном. Ф'юрі відповів мені, що з таким суперником як Тревіс він буде готовий вийти на ринг лише через 4 боя.

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Мій план для Ф'юрі полягав у тому, що він міг заробити 30 млн. фунтів. Після Кауфманна він повинен був битися з Тоні Беллом, Ділліаном Уайтом і Ентоні Джошуа. Такий був мій план на 4 бою. Але він у перші 4 бої після повернення хотів отримати слабких суперників.

Але така тактика вб'є його привабливість і цінність. Як би те ні було, не варто чекати, що рівень його опозиції найближчих чотирьох боях буде вище рівня Сефері».