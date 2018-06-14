Віталій Кличко: Льюїс обіцяв мені реванш, але його відмовила мама

Кличко-старший через 15 років згадав, як йшли переговори зі знаменитим британцем Ленноксом Льюїсом про матч-реванш.

Екс-чемпіон світу з боксу, мер Києва Віталій Кличко згадав, як вів переговори з тоді ще чемпіоном світу в суперважкій вазі британцем Ленноксом Льюсом про реванш у 2003 році та розповів, чому другий бій не відбувся.

Слова українця призводить RingTV.

«Після першого бою Льюїс пообіцяв, що буде матч-реванш. Я дуже радий, що мені пощастило битися з великим чемпіоном, яким був Льюїс. Я показав свій рівень і вважаю, що переміг його, однак судді зупинили бій. Тоді після бою Льюїс сказав не турбуватися, тому що ми знову зустрінемося на рингу.

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Леннокс потім запросив мене у свій офіс у Лондоні, щоб підписати контракт на наступний бій. Він сказав, щоб я не приводив юристів і промоутерів, щоб ми самі вирішили всі питання. Я приїхав у його офіс і був здивований, коли побачив там його маму. Дві години ми обговорювали бій, його мама не сказала ні слова. Але вона пильно спостерігала за мною. Було видно, що вона мудра жінка. Я поїхав, потім мені подзвонив Леннокс і вибачився, сказавши, що бою не буде.

Його мамі я не сподобався, вона відмовила його від бою. Звичайно, я був засмучений, але я все одно вдячний Льюїсу, що у мене був шанс боксувати з найкращим суперником у моїй кар'єрі», - розповів Кличко-старший.

Нагадаємо, 21 червня 2003 року в Лос-Анджелесі Віталій Кличко програв бій Ленноксу Льюїсу через сильне розсічення. У перерві між 6-м і 7-м раундами бій зупинили, і Льюїсу присудили перемогу.

Наприкінці минулого тижня Кличка-старшого включили до міжнародної зали боксерської слави, після чого Леннокс Льюїс привітав українця.