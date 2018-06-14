Усик: готовий їхати хоч в Антарктиду заради бою з Гассієвим

На думку Олександра Усика, якщо його або Мурата Гассієва не буде в фіналі WBSS, турнір втратить сенс.

Українець Олександр Усик спростував інформацію про можливе скасування фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії проти росіянина Мурата Гассієва.

Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація, що Гассієв не може домовитися з Усиком про умови, тому ймовірний його бій проти іншого суперника – Ендрю Табіті.

"Хочу прояснити ситуацію з приводу фіналу WBSS. Я готуюся до фіналу, і конкретно до Мурата Гассієва. Якщо когось із нас не буде в цьому фіналі, то цей турнір імені великого Мохаммеда Алі втрачає весь сенс, я хочу цей бій, впевнений, що і Мурат теж. І безліч любителів боксу чекають на цей бій. Так давайте його проведемо!", - зазначив Усик.

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Українець заявив, що скоро з'явиться уточнена інформація щодо місця і дати двобою.

«Готові їхати хоч в Антарктиду. Чекайте інформацію, вона скоро з'явиться», - заявив боксер.

«Ми чекаємо тільки листи від Comosa AG (організатори Всесвітньої боксерської суперсерії — прим. УНІАН) з уточненням, де буде бій. У мене валіза вже зібрана, я готовий їхати в будь-яку точку світу».

Нагадаємо, бій Усика проти Гассієва повинен був пройти в травні, але не відбувся через травму українця. Тепер очікується, що він відбудеться у другій половині липня.

Переможець бою стане володарем п'яти чемпіонських поясів у важкій вазі (WBA, WBC, WBO, IBF і за версією The Ring), трофею Мохаммеда Алі і чека на 10 мільйонів доларів призових.