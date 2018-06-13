На чемпіонаті Європи з боксу українські дівчата здобули 4 нагороди

На турнірі в Софії українки здобули золото і три бронзи.

Сьогодні з європейської першості, яка відбулася в болгарській столиці Софії, додому повертаються представниці жіночої національної збірної України з боксу.

В активі українок 4 медалі престижного старту, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

З Софії вони везуть срібну та 3 бронзові нагороди.

«Срібло» на рахунку Марії Боруци, яка виступає у ваговій категорії до 75 кг. «Бронзові» здобутки у Ганни Охоти (48 кг), Марії Бови (64 кг) та Анастасії Чорноколенко (81 кг).

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав дівчат, тренерський склад збірної та Федерацію боксу на чолі з Володимиром Продивусом з чудовими здобутками, побажавши й надалі радувати українських вболівальників високими досягненнями на міжнародній арені.