Гассієв знайшов запасний варіант замість бою з Усиком

Небитий росіянин може вийти в ринг проти Ендрю Табіті.

Чемпіон світу за версіями IBF і WBA Super в першій важкій вазі Мурат Гассієв може провести бій 21 липня з небитим американцем Ендрю Табіті.

Саме на цю дату запланований поєдинок Усик – Гассієв в рамках фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії, повідомляє Isport.

Однак за інформацією BoxingTalk, команда росіянина втомилася від тривалих переговорів з українським чемпіоном WBC/WBO, тому Мурат, найімовірніше, проведе проміжну зустріч.

Українець Усик і росіянин Гассієв повинні розіграти у фінальному бою WBSS титул абсолютного чемпіона світу з боксу.