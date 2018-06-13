Гассієв знайшов запасний варіант замість бою з Усиком

10:51, 13 червня 2018
Бокс
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Команди Гассієва і Усика досі не домовилися про дату бою / allboxing.ru

Саме на цю дату запланований поєдинок Усик – Гассієв в рамках фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії, повідомляє Isport.

Однак за інформацією BoxingTalk, команда росіянина втомилася від тривалих переговорів з українським чемпіоном WBC/WBO, тому Мурат, найімовірніше, проведе проміжну зустріч.

Українець Усик і росіянин Гассієв повинні розіграти у фінальному бою WBSS титул абсолютного чемпіона світу з боксу.

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Теги: #Усик Всесвітня боксерська суперсерія#бій Усик - Гассієв