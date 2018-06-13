Гассієв знайшов запасний варіант замість бою з Усиком
10:51, 13 червня 2018Бокс
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Небитий росіянин може вийти в ринг проти Ендрю Табіті.
Команди Гассієва і Усика досі не домовилися про дату бою / allboxing.ru
Чемпіон світу за версіями IBF і WBA Super в першій важкій вазі Мурат Гассієв може провести бій 21 липня з небитим американцем Ендрю Табіті.
Саме на цю дату запланований поєдинок Усик – Гассієв в рамках фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії, повідомляє Isport.
Однак за інформацією BoxingTalk, команда росіянина втомилася від тривалих переговорів з українським чемпіоном WBC/WBO, тому Мурат, найімовірніше, проведе проміжну зустріч.
Українець Усик і росіянин Гассієв повинні розіграти у фінальному бою WBSS титул абсолютного чемпіона світу з боксу.
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