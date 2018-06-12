Британський екс-чемпіон світу з боксу Хей завершив кар'єру

У 2011 році Девід Хей втратив пояс чемпіона світу, поступившись Володимиру Кличку.

Колишній чемпіон світу у важкій і суперважкій вазі Девід Хей прийняв рішення про завершення кар'єри.

37-річний британець зазнав поразки від Тоні Беллью у п'яти раундах і після цього прийняв рішення завершити виступи в рингу.

Хей почав кар'єру в 2002 році і зумів стати абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі. Після цього він перейшов в категорію суперважковаговиків, де одразу ж став чемпіоном за версією WBA, перемігши Ніколая Валуєва в 2009 році.

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Він втратив свій титул в 2011 році, поступившись українцеві Володимиру Кличку в бою, якому передувала різка перепалка в ЗМІ між боксерами. Після перемоги над Дереком Чизорою у 2012 році Хей був змушений пропустити три з половиною роки через операцію на плечовому суглобі, яка практично завершила його кар'єру.

Після неї Хей двічі програв Тоні Беллью, завершивши професійну кар'єру з 28-ма перемогами при 4-х поразках.