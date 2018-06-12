Український боксер Дерев'янченко і американець Джейкобс розіграють вакантний титул IBF

Якщо сторони не домовляться до 11 липня, то будуть призначені промоутерські торги.

В Міжнародній федерації боксу (IBF) прийняло рішення розіграти вакантний титул в середній вазі між першим і третім номерами рейтингу організації, Сергієм Дерев'янченко (12-0, 10 КО) з України та американцем Деніелом Джейкобсом(34-2, 29 КО), колишнім чемпіоном світу.

Раніше IBF відібрала титул у казахстанця Геннадія Головкіна (38-0-1, 34 КО) за небажання битися з обов'язковим претендентом Дерев'янченко, повідомляє Vringe.

У понеділок з штаб-квартири IBF були відправлені листи промоутерам бійців — промоутеру Дерев'янченка Лу Дібеллі (DiBella Entertainment) і промоутеру Джейкобса Едді Херну (Matchroom Boxing) — з пропозицією негайно приступити до переговорів. Якщо сторони не домовляться до 11 липня, то будуть призначені промоутерські торги.

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У разі, якщо справа дійде до промоутерських торгів, призовий фонд буде розподілено між бійцями порівну.

Нагадаємо, Джейкобс також є кандидатом на бій проти мексиканця Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) — цей бій може відбутися 15 вересня.

Коментує менеджер Кіт Конноллі, який співпрацює і з Дерев'янченком, і з Джейкобсом: «Перш за все я хочу, щоб хлопці усвідомили — в IBF запропонували їм розіграти вакантний титул. Планую протягом найближчих днів провести зустріч з обома бійцями. Хочу зробити так, щоб умови були максимально комфортними для одного і для іншого. Також буду на контакті з Херном, Дибеллой і Хэймоном (радник Дерев'янченко). І паралельно буду дивитися за тим, наскільки реальна пропозиція (Джейкобсу) від Канело».

Зазначимо, у Дерев'янченко і Джейкобса не тільки один менеджер, але і тренер — обидва працюють під керівництвом американця Андре Розьє