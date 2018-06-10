Віталій Кличко залишив відбиток кулака для музею Зали слави боксу
17:08, 10 червня 2018Бокс
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Традиційна для боксерів процедура пройшла в Залі слави боксу в США.
Віталій Кличко включений в Зал слави боксу / klitschko-brothers.com
Екс-чемпіон світу у важкій вазі Віталій Кличко залишив музею Залу слави боксу відбиток свого кулака.
Про це повідомляє klitschko-brothers.com.
Це традиційна процедура для боксерів, яких включають до Зали слави.
Нагадаємо, Віталій Кличко став першим українським членом міжнародного Залу слави боксу.
В категорії «Сучасні боксери» (ті, хто провели останній бій не раніше 1989 року) спочатку було 32 кандидата. З них шляхом голосування обрали трьох членів Залу слави.
Крім Кличка в Зал слави увійшли Ерік Моралес і Вінкі Райт.
klitschko-brothers.com
Міжнародний зал боксерської слави (International Boxing Hall of Fame) - зал слави і музей боксу, створений, щоб вшанувати тих, хто вніс великий внесок у розвиток цього виду спорту. Розташований у Канастоті, Нью-Йорк, США.
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