Віталій Кличко залишив відбиток кулака для музею Зали слави боксу

Традиційна для боксерів процедура пройшла в Залі слави боксу в США.

Екс-чемпіон світу у важкій вазі Віталій Кличко залишив музею Залу слави боксу відбиток свого кулака.

Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

Це традиційна процедура для боксерів, яких включають до Зали слави.

Нагадаємо, Віталій Кличко став першим українським членом міжнародного Залу слави боксу.

В категорії «Сучасні боксери» (ті, хто провели останній бій не раніше 1989 року) спочатку було 32 кандидата. З них шляхом голосування обрали трьох членів Залу слави.

Крім Кличка в Зал слави увійшли Ерік Моралес і Вінкі Райт.

Міжнародний зал боксерської слави (International Boxing Hall of Fame) - зал слави і музей боксу, створений, щоб вшанувати тих, хто вніс великий внесок у розвиток цього виду спорту. Розташований у Канастоті, Нью-Йорк, США.