Трамп запропонував посмертно помилувати Мохаммеда Алі, але йому це не потрібно

Боксер Мохаммед Алі у 1967 році був засуджений до п'яти років в'язниці, проте йому скасували покарання у 1971 році.

Президент США Дональд Трамп заявив, що роздумує над посмертним помилуванням боксера Мохаммеда Алі по справі про ухилення від служби в армії.

Насправді помилування Алі не потрібно - Верховний суд скасував йому покарання ще у 1971 році, передає Бі-Бі-Сі.

За словами Дональда Трампа, він "дуже серйозно" задумався над помилуванням Алі.

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"Тоді він був не дуже популярний, але зараз про нього всі знають", - заявив президент і додав, що, крім боксера, думає про помилування ще "тисяч людей". Про кого саме йде мова, Трамп не повідомив.

Мохаммед Алі (своє справжнє ім'я - Кассіус Клей - він відкидав і називав його "рабським") у 1967 році був засуджений до п'яти років в'язниці за відмову служити у В'єтнамі. Алі подав апеляцію і в 1971 році добився скасування вироку.

Адвокат Мохаммеда Алі Рон Твіл заявив, що покійному боксеру не потрібно ніяке помилування, оскільки його ні в чому і не визнавали винним.

Мохаммед Алі помер у червні 2016 року. Йому було 74 роки.