Український боксер Далакян 17 червня проведе захист чемпіонського титулу в Києві на вертолітному майданчику

Унікальність цього поєдинку полягає в тому, що вперше український боксер буде захищати свій чемпіонський пояс в Києві

Бій українського боксера Артема Далакяна і Сірічаї Тайена пройде 17 червня в рамках великого свята боксу "Pro Boxing Show – 2018", який організовує промоутерська компанія Union Boxing Promotion.

Унікальність цього поєдинку полягає в тому, що вперше український боксер буде захищати свій чемпіонський пояс в Києві, повідомили УНІАН в прес-службі промоутерської компанії.

Пройде це яскраве дійство в КВЦ «Парковий», ринг і трибуни будуть встановлені на вертолітному майданчику

Оголошувати поєдинок Далакяна і Тайена буде найвідоміший ринг-анонсер світу Майкл Баффер. Окрім чемпіонського бою в рамках вечора "Pro Boxing Show – 2018" відбудеться ряд цікавих рейтингових і титульних поєдинків.

Артем Далакян – непереможний український чемпіон світу з боксу за версією WBA. У лютому в США боксер відібрав титул у американця Брайана Вілорії.

Тайен - досвідчений боєць з Таїланду, який в 2013-14 рр. володів тимчасовим титулом WBA, в 2014 році претендував уже на повноцінний титул, проте зазнав поразки в поєдинку проти іспанця Хуана Карлоса Ревека. Після цього бою таєць здобув 16 перемог поспіль, з них 15 достроково.