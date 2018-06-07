Казахстанський боксер позбавлений титулу IBF через відмову зустрітися з українцем

Федерація оголосила титул вакантним, і незабаром обере двох претендентів, яких зобов'яжуть вести переговори.

Міжнародна федерація боксу (IBF) позбавила пояса в середній вазі Геннадія Головкіна через його відмову битися з українцем Сергієм Дерев'янченко.

Казахстанський боєць зобов'язаний був до 3 серпня цього року зустрітися з обов'язковим супротивником від IBF, яким був Дерев'янченко, повідомляє SportArena.

Головкін 5 травня у другому раунді нокаутував Ванеса Мартіросяна, проте цей бій не проходив під егідою IBF.

Федерація оголосила титул вакантним, і незабаром обере двох претендентів, яких зобов'яжуть вести переговори.