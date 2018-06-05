Віталій Кличко увійде в Міжнародний зал слави боксу 10 червня

Кличко разом з Еріком Моралесом і Рональдом Райтом переміг у голосуванні «Сучасна категорія» — останній поєдинок боксерів повинен був відбутися не раніше 1989 року.

«Вічний» чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі, мер Києва Віталій Кличко прокоментував своє включення в Міжнародний зал боксерської слави.

Про включення знаменитоо українського боксера в Зал слави стало відомо в грудні 2017-го року, а церемонія включення відбудеться 10 червня в США, повідомляє Братство Кличко.

Віталій Кличко разом з Еріком Моралесом і Рональдом Райтом переміг у голосуванні «Сучасна категорія» — останній поєдинок боксерів повинен був відбутися не раніше 1989 року.

«Це мрія багатьох боксерів стати членом Залу слави, — зазначив Віталій Кличко – Думав про Залі Слави, але ніколи не очікував, що в один прекрасний день опинюся в компанії легенд, які завжди були для мене прикладами. Таких як Мухаммед Алі, Майк Тайсон і багато відомі світові боксери. Для мене це велика честь».